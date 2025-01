Quifinanza.it - Bonus facciate, le novità per condomini e case singole nel 2025

La manovra finanziaria per ilha riordinato moltiedilizi, tra cui anche ilper il rifacimento delle, per ridurre la spesa che lo Stato ha sostenuto negli ultimi anni per questo tipo di interventi.Il vero e proprio, quello pensato nel 2020 e che arrivava fino al 90% di detrazione fiscale, non esiste più dal 2023. Si può però comunque continuare a ottenere detrazioni per il rifacimento della facciata della propria abitazione. L’entità dello sconto si è però ridotta anche per i, che nel 2024 potevano approfittare ancora di condizioni migliori.Iper lenelCome detto, ilnon esiste più dal 2023. È stato uno dei primi a essere annullato per far risparmiare allo Stato una parte delle ingenti uscite dovute aiedilizi.