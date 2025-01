Lapresse.it - Bolzano, procura indaga per morte di un bimbo di tre anni: ipotesi omicidio

Ladisulladi un bambino di treavvenuta a Brunico poco prima di Natale. I fatti risalgono al 23 dicembre, quando i carabinieri sono intervenuti per prestare soccorso al piccolo, le cui condizioni apparivano fin da subito estremamente gravi. Il bambino è stato trasportato adove il personale medico ha segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul corpo, manifestando dubbi in ordine al fatto che ilsia stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi. Nella giornata del 26 dicembre il bambino è deceduto. “È stato pertanto necessario procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato di uno dei genitori del bambino, in particolare di quello presente nell’appartamento al momento del fatto, e disporre un accertamento autoptico” fa sapere lain una nota.