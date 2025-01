Anteprima24.it - Banda sgominata dalla Polizia, rapine e furti in tutta la Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMetteva a segnoviolente einlaladi Stato di Caserta ha arrestato otto banditi (LEGGI QUI): a casa del noto avvocato casertano Vittorio Giaquinto e dei suoi vicini, i banditi entrarono in azione in quattro. Per non farsi riconoscere indossarono cappellini e “scaldacollo” fino al naso: dopo avere scavalcato la recinzione del condominio forzarono la porta-finestra dell’abitazione dei vicini di casa del professionista. La coppia venne aggredita con spranghe di ferro, immobilizzata e rapinata degli orologi e dei monili in oro, per un valore stimato in alcune migliaia di euro. Per entrare a casa del professionista chiesero alla donna di bussare alla sua porta con una scusa. Anche Giaquinto venne preso a sprangate, alla testa, e poi portato a casa dei vicini dove anche lui fu immobilizzato, legandogli anche un piede alla tavola.