Dilei.it - Ascolti tv del 23 gennaio, Un passo dal cielo 8 si scontra con il Grande Fratello

Leggi su Dilei.it

La serata televisiva del 23ha vistorsi la fiction di Rai 1 Undal8 e ilsu Canale 5 che è sempre rimasto unindietro neglitv.D’altro canto, le avventure del Commissario Nappi (Enrico Ianniello) e di sua sorella Manu (Giusy Buscemi) con Nathan (Marco Rossetti) tengono incollati gli spettatori al piccolo schermo. Su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata di Undal8, intitolata, La bella addormentata. In una radura, una ragazza giace avvelenata in un sonno profondo. Manuela chiede a Nathan di “cambiare” almeno per una sera, mentre la famiglia Nappi festeggia una vincita inattesa.Su Canale 5 Signorini ha condotto il consueto appuntamento del giovedì sera con ildove alcuni inquilini hanno ricevuto un bonus.