Anziana travolta e uccisa. Investita sulla Sarzanese

BUTI Ancora sangueValdera a Cascine di Buti. Ieri pomeriggio, intorno alle 18,45, un’di 89 anni è morta dopo essere statada uno scooter. La vittima, Carolina Papucci, stava attraversando la strada quando è stata urtata e dal motociclo alla cui guida si trovava un uomo di 67 anni di Navacchio. L’impatto è stato violento. L’è rimasta a terra priva di coscienza. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’per oltre venti minuti. Ma non c’è stato niente da fare. L’89enne è deceduta mentre si trovava sull’ambulanza. Gli agenti della polizia locale del comando Alta Valdera hanno informato il magistrato di turno in Procura a Pisa. Poco dopo le 21, e dopo aver avuto il nulla osta dal sostituto procuratore, la salma è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per gli accertamenti del caso che verranno decisi in fase di indagini.