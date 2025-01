Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 24/01/25: gli esiti delle sfide e una maglia sospesa

Si è appena conclusa una nuova registrazione di, della puntata che vedremo andare in onda domenica 26 gennaio.Ecco cosa è accaduto stando alle primediffuse da SuperguidaTv:Chi vi sarà in puntata? Ecco tutti i protagonisti:ospiti musicali:Banji e Fedegiudicigare: Fred De Palma ed Enrico Nigiotti gudici della cara cantoGrande attesa per ledi: Dandy e Deddè. Come sono andate?Dedde e Dandy vincono la sfida! Non le vedremo in puntata domenica, ma nel day time in onda da lunedì.Sfida prossima settimana Giorgia e NiccolòLa classifica della gara cantoCome è andata questa settimana la gara canto? Da un piccolo spoiler trapelato in un day time e che non è sfuggito alle nostre talpe, pare che in puntata vi saranno le seguenti esibizioni: TrigNO canterà Superclassico, Senza Cri canterà I migliori anni, Vybes canterà Per te fumo ancora, Deddè canterà We don’t talk, Nicolò canterà Apriti cuore, Antonia canterà Le ore piccole e Mollenbeck canterà Hey Jude mentre Jacopo Sol canterà Hotel California e Chiamamifaro invece Don’t be so shy.