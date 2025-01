Ilnapolista.it - Ansu Fati doveva essere il nuovo Messi, ma la rottura del menisco lo ha devastato (Relevo)

sembravadestinato a grandi cose al Barcellona, tanto che il club gli aveva affidato la maglia numero 10 di, che tutt’ora indossa. Ma i numerosi infortuni hanno continuamente interrotto il suo percorso di crescita. Ora potrebbetra i sacrificati del mercato di gennaio.La sfortuna dinon ha fine: Flick non lo ritiene idoneo al Barcellonariporta:non fa parte dei piani di Hansi Flick, ha giocato a malapena 188 minuti in questa stagione e ha persino fatto perdere la pazienza al tecnico, che ha rivelato chiaramente che lo spagnolo non era in grado di dimostrare il suo 100%. L’attaccante non vorrebbe partire e rinunciare al suo stipendio di 14 milioni lordi; e ora non è facile trovare qualche club che punti su di lui dopo aver smesso di brillare.