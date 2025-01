Ilfattoquotidiano.it - Anno giudiziario, il vicepresidente del Csm: “Il potere dei magistrati si è espanso moltissimo. Separarare le carriere serve a riequilibrarlo”

L’immagine della magistratura che emerge dai numeri è “diversa da quella oggetto di abituale rappresentazione e posta a base di progetti riformatori. Una magistratura che, conscia delle sue responsabilità, cerca di assolvere al meglio i propri doveri con spirito di collaborazione, tensione ideale, impegno professionale. Questo sforzo necessita di essere accompagnato da un contesto improntato al rispetto reciproco fra le varie istituzioni dello Stato, a razionalità, pacatezza, equilibrio”. A lanciare un messaggio elegante ma chiaro al governo è la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano, in chiusura della sua relazione per l’inaugurazione dell’alla Suprema Corte. Di fronte al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al capo dello Stato Sergio Mattarella, seduti in prima fila, Cassano fa un riferimento esplicito ai continui attacchi mediatici alla magistratura, lanciati dal centrodestra per giustificare il progetto di riforma sulla separazione delle(l’ultimo, piuttosto violento, è arrivato dallo stesso Nordio mercoledì).