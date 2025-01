Ilfattoquotidiano.it - Ancora nuovi impianti per lo sci-turismo a bassa quota: dire no non è un capriccio

L’insensatezza sembra proprio ripetersi uguale a se stessa, come su una copia carbone: costruireper lo sci-– dunque senza alcuna prospettiva di vita – con ampio uso di fondi pubblici. Ora è il caso di Colere e Lizzola, due località nelle Alpi Orobiche, in provincia di Bergamo. Ma la questione in questo caso è, se possibile,più eclatante. Qui, oltre alla costruzione di quattrodi risalita, il progetto prevede una galleria lunga la bellezza di oltre 450 metri che andrà a collegare le due località, attualmente separate dal Pizzo di Petto. Il tutto a quote risibili: da mille metri a poco più di duemila. Nella lista della spesa ci sono poi gliper l’innevamento programmato, il bacino artificiale, gli sbancamenti. Un enorme cantiere dai costi vertiginosi che, come dicevo, saranno sostenuti in prevalenza dalla mano pubblica: 70 milioni di euro totali, di cui 50 dalla Regione Lombardia e 20 dai privati.