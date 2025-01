Dilei.it - Alessia Marcuzzi, salta il suo nuovo programma tv: i motivi

Luci e ombre nella vita professionale di. Qualche giorno fa la bionda showgirl aveva festeggiato il ruolo di co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, ma il suo futuro in Rai non appare luminoso: ilSurprise Surprise, che doveva essere affidato a lei, è stato improvvisamente cancellato. E le motivazioni sono molto singolari.Surprise Surprise,ilshow diè una conduttrice molto apprezzata, ma dopo il suo passaggio in Rai non sembra ancora aver ancora trovato la sua dimensione. Reduce dall’esperienza di giudice a Tale e Quale show, avrà la possibilità di realizzare uno dei suoi sogni salendo sul palco dell’Ariston come co-presentatrice di Carlo Conti, anche se il suo futuro sul piccolo schermo appare al momento molto incerto.