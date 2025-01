Alessandro Grosso Byd | Nonostante i dazi apriamo nuove fabbriche in Europa Meglio zero incentivi sull’elettrico che averli a singhiozzo – L’intervista

Leggi su Open.online

Mentre l’automotive europeo affanna, c’è chi continua a veder crescere le proprie quote di mercato, rosicchiando sempre più terreno ai competitor e macinando record su record. È il caso del colosso cinese Byd, che ha chiuso il 2024 con 4,25 milioni di auto vendute nel mondo, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente. Una crescita impetuosa, che presto potrebbe consentire a Byd di sfilare a Tesla il primato mondiale nella vendita di auto elettriche. Ora che le case automobilistiche del Vecchio Continente devono fare i conti conche chiudono e vendite deludenti, il gruppo cinese con base a Shenzhen punta a sfondare anche in. «Non siamo un costruttore di auto. Siamo una tech company leader nella produzione di semiconduttori e batterie», precisa in questa intervista a Open, country manager di Byd in Italia.