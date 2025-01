Amica.it - Alberto e Charlene di Monaco hanno partecipato, con grande commozione, ai funerali dell'amico Guillaume Didier. Leggi su Amica.it

era diventato ministro di Stato disolo da quattro mesi. Eppure era già legatissimo addi. Per questo quando, è mancato a causa di una malattia fulminante, lo scorso 17 gennaio, per il sovrano monegasco è stata una perdita davvero difficile da accettare.die quel lutto difficile da accettare, 65 anni compiuti lo scorso maggio, era in politica da decenni. Era stato sindaco di Bourg-de-Péage e poi aveva ricoperto diversi ruoli ministeriali in Francia. Più recentemente, appunto, era stato ministro di Stato a. Motivo per cui, ad esempio, il 30 novembre aveva accompagnatoe i loro due figli, Jacques e Gabriella, all’evento di accensione ufficialee luci natalizie nel principato.