Bergamonews.it - A Foppolo apre la pista rossa del Montebello, un gioiello delle Orobie

Leggi su Bergamonews.it

da sabato 25 gennaio, nel comprensorio sciistico di-Carona, tutta ladiretta del, unapiù apprezzate sulle.Si tratta di una” che finora era sciabile solo nella parte bassa, grazie al raccordo dalla-Passo della Croce: l’innevamento programmato e le nevicate dei giorni scorsi consentono ora di aprire tutto il tracciato.Già aperte le altre piste di(Passo della Croce-Canalino, Quarta Baita, con variante, i campi scuola alle Foppelle) e in Val Carisole: Valgussera e le piste principali dal Conca Nevosa. Aperta la seggiovia Carona-Carisole (Alpe Soliva). Un tramonto sulle piste in Val Carisole “La stagione prosegue molto bene – così il direttore della stazione, Marco Calvetti -. Tutte le piste sono in ottime condizioni”.