Lapresse.it - Tombini asfaltati ad Agrigento, cosa dice la Regione

Suidiprima dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene la. “I lavori di posa del manto di asfalto sulle strade disi sono svolti con estrema urgenza in considerazione del periodo strettissimo intercorso tra la richiesta del 14 gennaio inviata dal Comune allaaffinché provvedesse alla manutenzione e la cerimonia di apertura dell’anno diCapitale della Cultura 2025 del 18 gennaio”, si legge in una nota del Dipartimento tecnico dellaSicilia. In occasione della visita del capo dello Stato per l’inaugurazione dicome Capitale Italiana della Cultura 2025, sono stati effettuati lavori urgenti di riasfaltatura delle strade in tempi molto ristretti, e accidentalmente sono stati copertie griglie di scolo, con rischi di disagi significativi in caso di pioggia.