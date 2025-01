The White Lotus rinnovata per la quarta stagione

Leggi su Cinefilos.it

Theper laTherimarrà aperto anche per la prossima. HBO ha rinnovato la serie di Mikeprima del lancio della terza. La rete di proprietà di Warner Bros. Discovery non ha rivelato alcun dettaglio della, quindi non è chiaro dove sia ambientata e chi ne farà parte.La mossa non è una sorpresa, poiché Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha affermato a novembre che quando era in Thailandia per le riprese della terza, il creatore Mikeha proposto il suo concept per una.La terzadella serie sarà distribuita il 16 febbraio e da noi arriverà sui canali Sky – NOW. La serie di otto episodi è ambientata in un esclusivo resort thailandese e segue le gesta di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.