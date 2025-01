Screenworld.it - The Traveler: Lee Isaac Chung torna alla regia con un film di fantascienza

Lasciata alle spalle la forza devastante e distruttrice che è capace di generare undo con il suo Twisters, Leeè pronto a stupire i suoi spettatori con The, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Joseph Eckert.Come riportato da Cinema Express il nuovo dramma familiare fantascientifico racconta la storia di Scott Treder, tecnico di biologia di 47 anni che, in maniera totalmente involontaria, sperimenta sulla sua pelle dei continui salti temporali tra un periodo storico e l’altro.L’attuale bozza contiene la firma di Justin Rhodes, noto per il suo lavoro in Terminator – Destino oscuro pubblicato nel 2019, oltre ai due episodi appartenentiserie antologica Secret Level per Amazon Prime Video. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno il lungometraggio sotto Skydance, insiemeAro Pictures di Adam Rosenberg.