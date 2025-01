Quifinanza.it - Tassi, attesa nuova sforbiciata dalla BCE. Le parole dei banchieri centrali

Nelle ultime ore è cresciuta la convinzione che i tagli deidi interesse continueranno nell’Eurozona, nonostante la forza dell’economia statunitense e le scelte del nuovo presidente Donald Trump possano spingere la Federal Reserve statunitense a rimanere invece più cauta. Diversiche fanno parte del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) hanno infatti suggerito unaal costo del denaro. Alla riunione del 30 gennaio 2025 appare quindi scontato ormai un taglio deidi 25 punti base. Christine Lagarde“La direzione è molto chiara“, ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde alla CNBC a Davos, con il ritmo che “dipenderà dai dati, ma un movimento graduale è sicuramente qualcosa che mi viene in mente in questo momento”. Tuttavia, Lagarde sembra propendere per non procedere troppo velocemente, anche per monitorare l’impatto dell’euro debole: “Ci saranno fenomeni interessanti che monitoreremo.