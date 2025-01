Ilgiorno.it - Sindrome da tunnel carpale e freddo: ecco cosa fare e cosa non fare per combattere il dolore

Milano, 22 gennaio 2025 -del: più di 4 lombardi su 100 ne soffrono ma soprattutto è una delle malattie professionali più diffuse con alcune punte come tra i lavoratori della logistica nel Lodigiano dove si sviluppano malanni muscolari legate alla movimentazione dei pacchi. In generale, però, a contribuire alla diffusione di questa malattia è l’utilizzo sempre maggiore del mouse di chi lavora ogni giorno al computer A livello nazionale oltre 2 milioni di persone soffrono delladel(Stc), disturbo che causae formicolii alla mano, sintomi che peggiorano nella stagione fredda. Chi è a rischio I sintomi E con ilè peggio La diagnosi Valutazione biomeccanica Le due cure Trattamento conservativo Trattamento chirurgico La prevenzione Chi è a rischio In Italia ne soffre circa il 3-4% della popolazione adulta, con una frequenza maggiore nelle donne nella fascia tra i 40 e i 60 anni e più in generale in tutte le persone che svolgono lavori ripetitivi con le mani (l'uso del pc al primo posto), gli artigiani e chi pratica sport con sollecitazione del polso.