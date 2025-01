Ilfattoquotidiano.it - Scalare l’Everest costa! I biglietti aumentano fino a 15mila dollari. Il direttore del Turismo frena le polemiche: “Tariffe aggiornate, erano ferme da 10 anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è chi ha storto il naso, chi ha protestato. Ma c’è anche chi ha compreso la decisione del ministero deldel Nepal di ritoccare al rialzo, nello specifico del 36%, leper chi vorrà. Le entrate sono fondamentali per il sostentamento della popolazione, ma anche della cura del territorio che è stata – come testimoniano le foto – funestato dall’incuria dei turisti che hanno lasciato per terra i rifiuti.Narayan Prasad Regmi,generale del Dipartimento del, ha affermato all’agenzia Reuters: “Sono state organizzate campagne di pulizia per raccogliere i rifiuti e sono state sistemate regolarmente le corde oltre all’adozione di altre misure di sicurezza”. Attività che comportano sicuramente un costo.Così “peril monte Everest, che raggiunge i 8.