Roma, spacciatore tunisino scarcerato dopo 24 ore: aggredì i poliziotti al Quarticciolo durante un blitz

Rabbia e sconcerto al, il quartiere della periferia Est di, teatro qualche giorno fa di una aggressione alle forze dell’ordineunanti-droga. Ma a peggiorare la situazione è stato il rilascio24 ore di un 26enne, residente in Italia in maniera irregolare, arrestato per oltraggio e resistenza. Il giovane avrebbe aizzato contro le “guardie” gli altri spacciatori, presenti al momento dell’operazione della polizia. “La gente onesta non vive il quartiere, resta rinchiusa in casa perché la zona è sequestrata da criminali, da spacciatori stranieri”, denuncia il vicepresidente della Camera dei deputati di Fdi, Fabio Rampelli.Leggi anche: Ddl sicurezza, il centrodestra si spacca: alta tensione sulle nuove normePerché loè statoIl pusherera stato fermato daimentre si trovava con una donna italiana, appoggiato a uno scooter nel quale gli agenti hanno poi trovato diverse dosi di droga.