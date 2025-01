Calciomercato.it - Ritorno di fiamma, può arrivare alla Juventus con sei mesi di ritardo

La squadra bianconeraricerca di rinforzi per la difesa e torna d’attualità un difensore già cercato in estatePer lacontinua la caccia al difensore. Dopo aver preso Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri sono vicinidefinizione dell’arrivo di Renato Veiga dal Chelsea. Il portoghese non chiuderà però il mercato bianconero perché Giuntoli vuole regalare un secondo centrale a Thiago Motta che tra infortuni e addii ha perso tre difensori (Bremer, Cabal e Danilo).di, puòcon seidi(LaPresse) – Calciomercato.itTanti i nomi vagliati dal Football Director bianconero e tra questi è tornato d’attualità anche quello di Jean-Clear Todibo. Non un nome nuovo per lache appena seifa cercò di portarlo in Italia. Il centrale, ex Barcellona, è stato in estate molto vicino a vestire la casacca bianconera, il suo arrivo da più parti era dato per certo, prima che saltasse.