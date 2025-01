Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, quanto costerà il prestito dal Chelsea? Svelate tutte le cifre dell’operazione, i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Juventus e Chelsea hanno trovato l'accordo per il prestito oneroso di Renato Veiga, con il difensore portoghese che arriverà a Torino nella giornata di venerdì 24 gennaio. Pronti tutti i documenti per l'arrivo del nuovo difensore. Il costo totale del prestito è di 5 milioni di euro e non ci sarà nessuna clausola di acquisto, con il difensore che farà ritorno a Chelsea in vista del Mondiale per Club in programma a giugno.