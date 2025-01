Juventusnews24.com - Pruzzo durissimo: «Douglas Luiz sembra Arthur, ha un passo lento. Pochezza tecnica col Club Brugge, la Juve…»

di Redazione JuventusNews24dopo il pareggio della Juve contro ilin Champions: le parole dell’ex attaccante in meritoSulle frequenze di Radio Radio, Robertoha così parlato del pareggio per 0-0 della Juve contro ilin Champions.LE PAROLE – «Ladi questa partita mi ha colpito in negativo L’allenatore è responsabile in parte perché poi in campo vanno i giocatori. Guardate ad esempioun hombre orizzontale, somiglia né più né meno ad, ha un. Anche Koopmeiners deve alzare il livello e sta vivendo un momento complicato con la maglia della Juventus».Leggi su Juventusnews24.com