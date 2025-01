Gqitalia.it - Perché ci lamentiamo di tutto

Seconda puntata di Avere trent'anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025I laptop senza lettore dvd, le merendine che si sono rimpicciolite, Google che non dà più risultati utili, la pessima qualità delle serie tv recenti, il moltiplicarsi dei servizi in abbonamento, il moltiplicarsi delle password per accedere ai servizi in abbonamento, gli adattatori per le porte USB, il fatto che tutti sono stanchi e indaffarati e nessuno dà più feste in casa. Se vi siete mai lamentati di una di queste cose, si trattava di Millennial complaint ed è diventato una specie di thread riportato persino dal New York Times.