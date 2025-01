Pagelle Milan-Girona 1-0 | Leao e Maignan decisivi Morata delude ancora

Leggi su Sportface.it

Ilvincein Champions League e compie un altro importante balzo in classifica. L’1-0 sulvale l’ingresso tra le migliori otto squadre della massima competizione europea a una sola giornata dal termine della fase ‘campionato’. In una settimana di complessa lettura tra post-sconfitta contro la Juventus e voci di mercato che coinvolgono diverse pedine della rosa, mister Conceicao – con gli uomini contati a centrocampo e con Pulisic impiegato solamente nell’ultimo spezzone di gara – riesce comunque a conquistare tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.Primo tempo a corrente alternata, in cui ilspreca e viene salvato dain un paio di circostanze prima della zampata del ‘solito’, con una delle sue azioni personali.