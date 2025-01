Oscar 2025 | tutte le nomination della 97 edizione

Leggi su Cinefilos.it

le97°In compagnia di Rachel Sennott e Bowen Yang, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato lealla 97°del suo prestigioso premio annuale: gli, dopo il ritardo causato dagli incendi di Los Angeles.leagli– LISTA IN AGGIORNAMENTOActor in a Supporting RoleYura Borisov, "Anora"Kieran Culkin, "A Real Pain"Edward Norton, "A Complete Unknown"Guy Pearce, "The Brutalist"Jeremy Strong, "The Apprentice"Actress in a Supporting Role Monica Barbaro, "A Complete Unknown"Ariana Grande, "Wicked"Felicity Jones, "The Brutalist"Isabella Rossellini, "Conclave"Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"Animated Short Film "Beautiful Men""In the Shadow of Cypress""Magic Candies""Wander to Wonder""Yuck!"Costume Design "A Complete Unknown""Conclave""Gladiator II""Nosferatu""Wicked"Live Action Short Film"A Lien""Anuja""I'm Not a Robot""The Last Ranger""The Man Who Could Not Remain Silent"Makeup and Hairstyling "A Different Man""Emilia Pérez""Nosferatu""The Substance""Wicked"Original Score"The Brutalist""Conclave""Emilia Pérez""Wicked""The Wild Robot"Adapted Screenplay"A Complete Unknown""Conclave""Emilia Pérez""Nickel Boys""Sing Sing"Original Screenplay"Anora""The Brutalist""A Real Pain""September 5""The Substance"