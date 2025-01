Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, Karla Sofía Gascón è la prima trans candidata. Già premiata a Cannes con tutto il cast di Emilia Perez

Mentre l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump fa tremare la comunità Lgbtqi, da Los Angeles arriva la notizia che tra le attrici candidate c’èprotagonista del filmche ha ricevuto ben 13 candidature.è laa esserea un. Non è lacandidatura, a dire il vero, per l’interprete scelta da Jacques Audiard. L’attrice è statacon il Prix d’interprétation féminine al Festival die ha ricevuto due candidature al Critics Choice Award, allo Screen Actors Guild Award e una candidatura Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale.anche al BAFTA ora punta alla sfida per la miglior interpretazione femminile che condividerà con Demi Moore in The Substance, Cynthia Erivo in Wicked, Mikey Madison per Anora e Fernanda Torres per il film brasiliano I’m Still Here, nata a Madrid, ha attraversato unaizione di genere a 46 anni, rendendola pubblica nel 2018 con la pubblicazione del suo libro “Karsia.