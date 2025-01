Quotidiano.net - Oscar 2025: ‘Emilia Perez’ regina delle nomination, sarà sfida con ‘The Brutalist’ e ‘Anora’

Roma, 23 gennaio– Sono state annunciate leagli, che saranno consegnati nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 marzo. E ci consegnano le prime sorprese e le prime esclusioni più o meno clamorose. Niente da fare per ‘Vermiglio’, il film italiano di Maura Delpero che era riuscito a tener duro fino alla shortlist per il miglior film internazionale, e niente neppure per Luca Guadagnino e il suo ‘Challengers’. Niente neppure per ‘C’è ancora domani’, di cui si era parlato come pellicola ancora eleggibile. L’Italia, però, c’è con Isabella Rossellini, candidata come attrice non protagonista per ‘Conclave’ di Edward Berger. Il film che domina leè quello che ha investito, con il suo vento di novità, tutta la stagione:Pérez’ di Jacques Audiard, con la cifra record di 13, fra cui quella per il miglior film, per la miglior attrice – Karla Sofìa Gascòn – e per la miglior attrice non protagonista, una stratosferica Zoe Saldana.