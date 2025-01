Terzotemponapoli.com - Onofri: “Quest’anno vedo un Napoli molto ordinato ed aggressivo”

Claudio, ex allenatore ed ex difensore del Genoa, è intervenuto in diretta su radio Punto Zero. Di seguito le sue parole duranteMagazine Live.: “Conte è un allenatorebravo, che sta facendo una carriera straordinaria”Così l’ex tecnico: “Conte è un allenatorebravo, che sta facendo una carriera straordinaria. Il gioco delle sue squadre non mi ha mai fatto impazzire. Maunedche sa sempre ciò che deve fare sia in fase difensiva che in quella offensiva e merita il primo posto. La gara di Bergamo ha mostrato un calciobello per gli spettatori neutrali, con una partitabella in cui la vittoria degli azzurri è stata meritata. Apprezzo le innovazioni nella testa degli allenatori e per il nostro campionato, che si basa sui risultati.