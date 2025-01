Quifinanza.it - Nuovo social bond Icsc da 500 milioni per sport e cultura, grande successo per l’iniziativa

L’Istituto per il Creditoivo ele () ha completato conla seconda emissione di un, raccogliendo 500di euro. La somma sarà destinata a finanziare progetti ad alto impattoe nei settori delloe della.Ilditorna dunque per la seconda volta sul mercato delle emissioni Esg portando a termine conil collocamento di un prestito obbligazionariounsecured senior preferred registrando ordini complessivi per circa 2 miliardi di euro, oltre 6 volte l’offerta iniziale.La somma raccolta sarà utilizzata per supportare investimenti per la costruzione, riqualificazione, efficientamento energetico dell’impiantisticaiva e la salvaguardia e valorizzazione del patrimoniole, in linea con la missione dell’Istituto e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.