Ilfattoquotidiano.it - Nuovo documento Onu contro il ddl Sicurezza italiano: una lezione di diritti umani al governo

Dopo che lo scorso 19 dicembre 2024 il disegno di leggeera stato osservato criticamente da 6 Relatori dell’Onu suicivili e politici, con particolare riguardo ai migranti, giunge oggi 23 gennaio 2025 un altroOnu, dei Relatori al diritto alla casa e alla povertà estrema (qui la traduzione in), che mettono sotto la loro lente di ingrandimento l’articolo 10 dell’Atto Senato 1236, meglio noto appunto come disegno di legge.Ildei Relatori Onu alla casa e alla povertà estrema è di fatto un vero j’accuse e unadial.Così l’Onu, a pochi giorni dall’altro, torna ad ammonire ilsul ddl: c’è da notare come, almeno a mia memoria, mai un Paese del G7 aveva subìto tante critiche addirittura a partire da un disegno di legge in itinere e non a leggi vigenti.