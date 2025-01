Juventusnews24.com - Mosquera Juventus, si inserisce una rivale: concorrenza dalla Germania per il giovane difensore. Qual è la situazione

di RedazioneNews24, si inserisce una rivale per il giovane difensore accostato anche ai bianconeri. La concorrenza dalla Germania per il centrale: le ultime novità

Cristhian Mosquera è uno dei nomi nella lista del calciomercato Juventus per rinforzare la difesa. Il 20enne del Valencia ha un contratto in scadenza nel 2026 e rappresenta sicuramente un'occasione per il futuro.

Come spiegato però dal giornalista Florian Plettenberg, sulle tracce del giovane centrale colombiano ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen. Il club tedesco si starebbe muovendo in vista dell'estate, quando andrà all'assalto del calciatore se ora non dovesse cambiare nulla già ora.