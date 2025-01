La Juve non decolla, capolinea Thiago Motta

Leggi su Sportface.it

Il pareggio dellantus in Champions ha acceso il dibattito sul futuro di: la qualificazione ai play-off non basta, chiedono l’esoneroL’obiettivo è raggiunto, almeno quello minimo, ma in casantus non c’è certo aria di festeggiamenti. Lo zero a zero sul campo del Bruges ha riacceso le discussioni sulla squadra bianconera e in particolare su. Le scelte dell’allenatore non sono piaciute, hanno alimentato i dubbi, destato più di una perplessità. Una su tutte: l’esclusione di Vlahovic ancora una volta dalla formazione titolare.Il serbo anche in Champions si è accomodato in panchina, com’era già successo in campionato contro il Milan, ed è entrato in campo soltanto negli ultimi minuti. Il tutto quando a disposizione dinon c’è un’altra punta di riferimento.