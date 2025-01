Gqitalia.it - La fama di Louis Vuitton nel mondo degli orologi è destinata a crescere grazie ai nuovi modelli di Tambour

, nel 2025, partecipa per la prima volta alla LVMH Watch Week, un evento che riunisce giornalisti e rivenditori diper dare un'occhiata alle ultime novità delle maison LVMH. Per l'occasione,ha presentato due nuove versioni del, l'o diventato il simbolo della forza del marchio neldell'orologeria.Ispirata aglid'epoca e dotata di un movimento MA01.01 molto moderno e raffinato, la collezioneConvergence è stata realizzata in Svizzera da La Fabrique du Temps, il produttore didi. È disponibile in due versioni: oro rosa 18 carati, con cassa e anse lucidate a mano e cinturino in pelle di vitello beige, e un'elegante cassa in platino con 795 diamanti incastonati e cinturino in pelle blu. Le ore e i minuti sono visualizzati attraverso due guichet scolpiti in una cassa di 37 mm, le ore in alto e i minuti in basso.