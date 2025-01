Panorama.it - La bellezza della quotidianità

La sfilata di AMI per la nuova stagione si configura come un inno all’eleganza disinvolta, capace di fondere sapientemente il rigore sartoriale con un’attitudine rilassata e giocosa. L’approccio estetico, che si muove tra comfort e raffinatezza, riflette una visione del guardaroba contemporaneo in cui le silhouette oversize e le linee generose esprimono una sofisticata libertà di movimento, senza rinunciare alla cura del dettaglio.Le finiture a taglio vivo, lontane dall’idea di perfezione levigata, conferiscono un fascino artigianale ai capi, evocando il processo stessocreazione o l’intimità di abiti che sembrano vissuti e amati nel tempo. I cappotti oversize, vero emblemaMaison, e i pantaloni a palazzo accentuano la nonchalance di un’estetica parigina, resa ancor più fresca e immediata dall’iconica camicia in popeline, qui reinterpretata con proporzioni esagerate e dettagli inaspettati, come i colletti variati e le maniche volutamente rimboccate.