Inter la difesa va bene ma c’è una situazione da migliorare

L’ha una delle difese migliori della Serie A e della Champions League. Simone Inzaghi nonostante i numerosi infortuni ha reso quasi impenetrabile il reparto arretrato. In unal’però fa fatica.DIAMANTE DIFENSIVO – L’ha la terzapiù forte del campionato con soli 18 gol subiti. Meglio dei nerazzurri hanno fatto Napoli e Juventus, rispettivamente con 14 e 17 gol subiti. In Champions League l’, difensivamente parlando, è la più forte con una sola rete subita. La punta di diamante del reparto arretrato è Alessandro Bastoni. Gran parte del gioco e della manovra offensiva passa anche per i piedi del giocatore della nazionale italiana. Il centrale dell’, insieme ad Hakan Çalhano?lu, formano un unico grande cervello dal quale partono tutte le trame di gioco dei nerazzurri.