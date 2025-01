Ilgiorno.it - Incidenti stradali, cavi incendiati, fuga gas e voragine nell'asfalto: raffica di emergenze notturne

Casaletto Lodigiano (Lodi), 23 gennaio 2025- Doppio schianto, incendio,gas esull’, tutto in una notte. Ore di intenso lavoro, per il 115, a causa di unadiche li ha tenuti impegnati quasi un’intera notte.a prima serata del 22 gennaio 2025 si è verificato un tamponamento tra due vetture a Casaletto Lodigiano, lungo la strada provinciale 17. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e una autogru, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. I feriti, due uomini di 30 e 56 anni, per fortuna non gravi, sono stati presi in cura dal soccorso sanitario, intervenuto con l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca. Poi il trasporto all’ospedale policlinico di Milano. Nessuno di loro è rimasto incastratoe lamiere.