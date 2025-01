Il mercato dell’Inter suggerito dalla AI | ecco i tre nomi dati da ChatGPT

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sappiamo che il mondonet è cambiato moltissimo negli ultimi anni grazie all’introduzione, tra le altre cose, dell’intelligenza artificiale, in grado di dare delle risposte a qualsiasi quesito posto. La AI è in grado anche di dare deiper il calciodi alcune squadre italiane.È proprio quello che ha voluto sperimentare il Corriere della Sera, interrogando la AI forse più famosa,, chiedendole di dare treper il calciodi Inter, Milan e Juventus. La risposta del software si è basata su vari parametri, tra cui: disponibilità ecoca, necessità tecnico-tattica, obiettivi stagionali, situazione infortuni e giocatori da sostituire perché in calo. Per i nerazzurri sono usciti tremolto interessanti.svela treper ilqualiUna volta intesi i parametri, il primo nomedaè quello del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié, ecuadoriano ventitreenne dal valore stimato di 40 milioni di euro.