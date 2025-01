Lanazione.it - “Il futuro ha bisogno di storie”: i ragazzi di Anghiari e Monterchi ricordano la Shoa

Arezzo, 23 gennaio 2025 – “Ilhadi”: idila. In occasione della Giornata della Memoria in programma lunedì 27 gennaio, idelle classi terze della scuola secondaria dell’IC di, ricorderanno la Soha partecipando ad un incontro con il professor Daniele Finzi, storico e stimatissimo insegnante dell’Istituto. Il prof Finzi dialogherà con la dirigente scolastica, la dottoressa Cristiana Ciarli, esperta di didattica dellah, e racconterà aie alle ragazze presentied aneddoti riguardanti la sua famiglia e alcuni parenti uccisi ad Auschwitz. Tanti i temi che verranno affrontati: dall’antigiudaismo cristiano all’odio razziale, dell’antisemitismo moderno alle prime emigrazioni in Palestina fino alla nascita dello stato di Israele.