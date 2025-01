Tpi.it - Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

e ladei: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondae ladeidel 2002 diretto da Chris Columbus, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, secondo episodio della saga di, scritta da J. K. Rowling. Come il primo episodio, ilè prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Tramasta trascorrendo l’estate al numero 4 di Privet Drive presso la famiglia dello zio Vernon Dursley, rattristato dal fatto di non aver ricevuto alcuna lettera dai suoi amici. Relegato nella suaal piano di sopra durante la visita dei Mason, con cui Vernon spera di concludere un importante affare per la sua ditta,riceve a sua volta la visita dell’elfo domestico Dobby, che lo supplica di non tornare a Hogwarts perché è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita.