Grande Fratello provvedimento in arrivo per un inquilino? Ecco cosa è trapelato

disciplinare innella Casa delper uno dei concorrenti. E no, non è Luca Calvani.Dopo la confessione di Lorenzo Spolverato in merito all’utilizzo del cellulare e dei social network durante il suo viaggio in Spagna con Shaila Gatta avvenuta dopo una dura litigata proprio con l’attore toscano, la produzione del reality avrebbe deciso di mandare in nomination d’ufficio il modello milanese.L’indiscrezione è trapelata da Fanpage.quanto riportato dal magazine:Fanpage.it apprende che presumibilmente una nomination d’ufficio potrebbe attendere il concorrente.Discusso e indiscusso protagonista di questa nuova edizione del, ieri sera Lorenzo è stato messo spalle al muro da Calvani durante una discussione in cui si parlava del famigerato ‘pizzino‘ che Enzo Paolo Turchi aveva lasciato all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.