Gianmarco Tamberi enigmatico sui social | Forse è il momento… Ad agosto disse | Los Angeles? Devo capire

Indecifrabile come un fisico che lo ha reso immortale, ma che lo ha anche tradito in due momenti importanti della sua carriera. Al campione olimpico di Tokyo 2020basta una frase enigmatica pubblicata suiper tenere il mondo dello sport in ansia: “è arrivato il momento di prendere quella decisione.”. Il pensiero di tutti è andato inevitabilmente all’ipotesi del ritiro alla luce di un contesto delicato, ma quel “” lascia tutto aperto e “quella decisione” potrebbe riguardare anche altro: vita privata, in primis. Difficile dirlo, anzi impossibile. Ad oggi c’è una frase buttata in pasto aied è troppo poco percosa passi nella testa di un campione che ha sempre avuto un modo istintivo di comunicare. Quel che è certo è che quella di Parigi 2024 nella sua testa doveva essere “l’ultima vera gara” della carriera, ma quanto successo in Francia nei giorni antecedenti all’appuntamento clou di salto in alto – tra febbre e calcoli renali – ha cambiato le ambizioni, i piani e le prospettive.