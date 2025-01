Metropolitanmagazine.it - Francesco Ambrosoli, chi è l’ex compagno ricco di Simona Tagli e padre della figlia Georgia: “La maternità ci ha divisi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha vissuto un’importante storia d’amore con; una relazione mai sfociata nel matrimonio ma impreziosita dalla nascita di una, oggi maggiorenne. Lei è una celebre showgirl e conduttrice del piccolo schermo, lui è un noto imprenditore discendente di una rinomata famiglia operante nel settore del miele. “Tra me efu un colpo di fulmine“, ha raccontatoin un’intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio lo scorso maggio. “Eravamo al Giro d’Italia, che io presentavo: e ci siamo innamorati. Ho riconosciuto in lui ildei miei figli. La sua tattica? Era inusuale. Mi dava dei bidoni. Mi invitava a cena e non si presentava. Inizialmente mi era antipatico, poi si è dimostrato essere molto affine a me.