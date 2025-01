Anteprima24.it - FOTO/ Ferrovia Sicignano-Lagonegro chiusa temporaneamente dal 1987

Tempo di lettura: 2 minutida circa 40 anni per i lavori di elettrificazione. È la storicadegli Alburni-, una rete ferrata inaugurata nel 1892 che collega il comune didegli Alburni e quindi l’area degli Alburni con il Vallo di Diano, terminando la sua corsa in Basilicata,nela causa di lavori sulla linea Battipaglia-Metaponto quest’ultima, unica tratta riaperta al termine dei lavori e da quarant’anni, sostituita con bus sostitutivi.Una lineaper la quale cittadini del cratere e cittadini del Vallo di Diano e comitato da anni si battono per la riattivazione del tratto. Intanto però, la linea, disastrata, in parti asfaltata e coperta da rovi con punti in cui sono stati rimossi finanche i binari, è sempre più metà di turismo outdoor .