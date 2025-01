Ilrestodelcarlino.it - Festa per il centenario Giovanni Frattari. Il segreto: niente medicinali, un buon caffè e un bicchiere di vino

Civitanova, 23 gennaio 2025 – La città ha festeggiato i 100 anni di, un esempio vivente di forza, resilienza e legame con le tradizioni. Ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica ha portato gli auguri dell’intera cittadinanza al neo. Giovinezza e guerra: un periodo di sacrificio Nato a Civitanova il 22 gennaio 1925,è il terzo di nove fratelli e ha vissuto una giovinezza segnata da sacrifici e difficoltà. Condividere tutto, anche un letto o i cassetti per dormire, era la quotidianità di quegli anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando aveva appena 14-15 anni, è riuscito a sfuggire ai rastrellamenti rifugiandosi insieme ad altri giovani in una buca scavata in un canneto. Vita dopo la guerra La sua prontezza gli salvò la vita, come quella volta in cui, mentre si recava a lavoro da Bonaparte, fu costretto a fuggire da un rastrellamento fascista, scampando miracolosamente ai colpi di arma da fuoco.