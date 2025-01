Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti: oggi debutta il nuovo brand beauty di Rose Villain, Good Villain Beauty

Nel video di lancio non ci sono dettagli, ma l’hype è molto alto. Arriva23 gennaio, ildella rapper Rosa Luini, al secolo. Un lancio totalmente avvolto nel mistero, considerato che se ne parla già da un po’, ma non sappiamo ancora di cosa si tratta.ha comunque raccoltoi suoi fan grazie a una waiting list: gli iscritti potranno avere accesso a un’anteprima esclusiva degli articoli con due ore di anticipo rispetto agli altri. Esce, ildiofficial iscriviti alla waiting list e scopri i prodotti in anteprima ? www..com ? suono originale –Si tratta delprogetto imprenditoriale di. Nel profilo Instagram del, ci sono attualmente due video di lancio.