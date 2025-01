Lettera43.it - Daniela Santanchè a Palazzo Chigi dopo il rinvio a giudizio: «Andiamo avanti»

Leggi su Lettera43.it

L’arrivo aper un Consiglio dei ministri durato appena 20 minuti. E il post su Instagram in cui ha parlato con soddisfazione della chiusura del bando «sulle aree di sosta», ma soprattutto una frase chiara sul suo percorso futuro: «Si va». Sono questi i due indizi lasciati dasul suo destino politicoilnell’ambito dell’inchiesta sui conti di Visibilia editore e le polemiche che ne sono seguite. I capigruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, hanno presentato una mozione di sfiducia contro di lei e lo stesso leader pentastellato Giuseppe Conte ha chiesto alla Camera di calendarizzarla al più presto., invece, non ha replicato e anzi il suo ufficio stampa all’Ansa ha risposto che «non ha nulla da dichiarare perché non c’è nulla da dichiarare».