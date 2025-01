Amica.it - Da Daniel Lee a Simone Bellotti: i rumors sui cambi di poltrona dei direttori creativi

Con le sfilate Haute Couture alle porte, la moda sembra particolarmente inquieta. Dopo la notizia dell’uscita dei designer Jack McCollough e Lazaro Hernandez da Proenza Schouler, due nuovi rumor agitano il settore:Lee sarebbe pronto a lasciare Burberry epotrebbe andarsene da Bally. Per entrambi, la destinazione sarebbe la stessa: Jil Sander. I rumor sul futuro di BurberryIl valzer deinon accenna a rallentare. Anzi. Al centro dei rumor c’èLee, ex direttore creativo di Bottega Veneta approdato da Burberry dopo Riccardo Tisci. Con l’insediamento di un nuovo CEO, Joshua Schulman, potrebbe arrivare anche un nuovo direttore creativo, più aderente alla strategia che ha in mente l’amministratore delegato.