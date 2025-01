Unlimitednews.it - Da Cortellesi a Cecchettin, il libro dell’anno Treccani compie 25 anni

ROMA (ITALPRESS) – Ildellaè giunto alla 25^ edizione. Il volume dedicato al 2024 è stato presentato a Roma da Giuliano Amato e Marcello Sorgi, che ne è il direttore, moderati dalla giornalista Alessandra Sardoni. “Ilè una strana creatura”, ha detto Amato, all’interno della sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. Sfogliando il, ha spiegato l’ex presidente del Consiglio, si ha l’idea di sapere tutto sull’anno appena passato, poi andando all’indice “è come un rifiorire di cose di cui in realtà con il passare del tempo è rimasta una traccia esile in testa. In questoc’è tutto: ci sono le persone che non ci sono più, i fatti importanti. Persone che hanno vissuto eventi importanti. Poi ci sono le pagine che una volta non c’erano.