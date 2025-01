Notizie.com - Cosa sta accadendo in Cisgiordania, dopo Gaza e Libano: perché Israele ha lanciato l’operazione Muro di Ferro

Leggi su Notizie.com

Da diverse ore sui media è rilanciata la notizia di un nuovo conflitto portato avanti da, stavolta in. Il nome in codice èdistainhadi(ANSA FOTO) – Notizie.comLe vittime dei raid israeliani negli ultimi tre giorni a Jenin sono 12 e 40 i feriti. L’obiettivo dell’esercito israeliano stavolta è neutralizzare il cosiddetto battaglione Jenin, composto da agenti affiliati a gruppi terroristici come Hamas e la Jihad islamica palestinese.diè un’operazione militare partita a poche ore di distanza dall’inizio della tregua con Hamas nella Striscia di. Il cessate il fuoco è stato accolto con favore dalle organizzazioni internazionali adesso impegnate nella ricostruzioneoltre un anno di bombardamenti e migliaia di persone uccise.